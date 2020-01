Anna Falchi promette: "Pronta per un altro spogliarello. Ad Inzaghi chiedo..."

In casa Lazio si vive un momento davvero positivo, perlomeno in campionato. La squadra di Inzaghi si presenta al derby della Capitale in terza posizione e reduce da undici vittorie consecutive. Anna Falchi, attrice e tifosissima della compagine biancoceleste, ha rilasciato un’intervista, esprimendosi, prima di tutto, sulla stracittadina: “Non dite che la Lazio è favorita perché i derby non hanno pronostici, sono come piccole finali di Champions”, riporta la rassegna stampa di Radiosei. La showgirl, nata in Finlandia e cresciuta in Romagna, è diventata un’aquilotta per fare una ripicca al fratello romanista. Da lì, l’amore per la Lazio è cresciuto, ed Anna Falchi non ha mai nascosto la propria fede. Tanto che sarebbe pronta a replicare lo spogliarello fatto in occasione dell’ultimo Scudetto, se Immobile e compagni riuscissero ad aggiudicarsi il titolo: “Non succede, ma se succede sarò pronta a pagare ancora dazio. Chi dirà vedrà, l’importante è volare, come un’aquila nel cielo”.

SQUADRA - L’attrice, poi, si è focalizzata sul gruppo, sottolineando come anche quella dello scorso anno fosse una buona formazione, impegnata a fare le prove generali in vista di un campionato ancor più entusiasmante. In particolare, ha detto la sua su Simone Inzaghi, laziale nel cuore e vero valore aggiunto della squadra, invitandolo a rimanere ancora per molti anni all’ombra del Colosseo: “Simone non te ne andare, resta alla Lazio!”.

