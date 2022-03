Argentina, Scaloni: “Italia? Esclusa ingiustamente. E sui giovani dico che…”

TUTTOmercatoWEB.com

Domani l’Argentina scenderà in campo contro l’Ecuador e come di consueto, alla vigilia del match, il ct ha tenuto la conferenza stampa per presentare la gara. Tra i vari temi affrontati, Lionel Scaloni si è soffermato sulla scelta di aver convocato giovani calciatori come Luka Romero. Questa la sua posizione in merito: “Non guardiamo mai il DNA del giocatore, non guardiamo quanti anni ha. L'obiettivo è che i giovani indossino la maglia . L'unica cosa che conta è che, quando noi non ci siamo, la Nazionale continui a nutrirsi di giocatori". Pensando al Mondiale, si è poi soffermato anche sull’esclusione dell’Italia. In merito ha rivelato: “Il calcio è così difficile e così imprevedibile che l'Italia è stata esclusa dal Mondiale ingiustamente. È una grande squadra e gioca molto bene il calcio".

