Armenia, il capitano Haroyan chiamato alle armi nel conflitto contro l'Azerbaigian

Ha dell'incredibile eppure quello che sta accadendo a Varazdat Haroyan, capitano della Nazionale armena è realtà. Il difensore era ad un passo dal trasferimento in Grecia al Larissa ma mentre il club attendeva il suo arrivo il calciatore veniva mandato in guerra. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti è stato travolto come tutti i suoi connazionali dall'acuirsi improvviso delle tensioni tra Azerbaigian e Armenia e come tutti i suoi connazionali al di sotto dei 40 anni è stato chiamato alle armi. "Haroyan è ufficialmente in guerra, quindi non può trasferirsi in Grecia. Sono tempi difficili per l’Armenia e non sappiamo cosa potrà accadere domani. Adesso Haroyan sta combattendo una battaglia che speriamo finisca al più presto”, questo il messaggio inviato dal su agente Alexis Kouyias alla dirigenza del Larissa.

