Aston Villa, rottura del crociato per Wesley: torna la prossima stagione

Brutte notizie per Wesley Moraes, attaccante dell'Aston Villa accostato nelle recenti estati alla Lazio. L'attaccante, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato nel corso dell'ultima gara disputata dai suoi contro il Burnley. Un infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione e non gli permetterà di scendere in campo prima della prossima. Sfortuna nera quindi per lui, che era stato vicinissimo a vestire la maglia biancoceleste. In questa stagione ha segnato 5 reti in 21 partite disputate, l'ultima proprio contro il Burnley.

