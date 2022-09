Atalanta, la moglie di De Roon contro La Gazzetta: "La capolista a pagina 24, vergogna!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta è prima in classifica. La squadra di Gasperini, grazie alla vittoria maturata nella serata di ieri sul Monza, è infatti salita al primo posto in solitaria a quota 13 punti. Tuttavia per la moglie di Marten De Roon i giornali nazionali, e in particolare La Gazzetta dello Sport, hanno dato poco spazio alla notizia: "La capolista a pagina 24. Non vi vergognate nemmeno un po'?", questo l'attacco neanche troppo velato della compagna del calciatore della Dea.