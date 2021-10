Atalanta - Lazio, Luiz Felipe e la forza della squadra: "Insieme". E i tifosi si scatenano... - FOTO

La Lazio pareggia contro l'Atalanta, conferma quanto di buono fatto vedere contro la Fiorentina e non agguanta la vittoria solamente per il gol di De Roon a 60 secondi dal triplice fischio. Anche ieri al Gewiss Stadium Luiz Felipe si è reso protagonista di un'ottima prestazione, dando a mister Sarri le risposte richieste a più ripresa in conferenza stampa. Il brasiliano, all'indomani della vittoria, ha condiviso uno scatto del match, per poi aggiungere: "Insieme". Nei commenti i tifosi si sono scatenati, ufficializzando il nuovo soprannome del classe '97. The wall, il muro. In italiano o in inglese, poco importa. Quel che è certo è che con un Luiz Felipe così, non si passa.

