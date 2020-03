Atalanta - Lazio, Zapata stuzzica Immobile & co.: "Attacco migliore? Il nostro"

Nel prossimo turno la Lazio affronterà l'Atalanta a Bergamo. Non si sa ancora se verrà rispettata la data in calendario del 7 marzo a causa delle ipotesi di recupero delle gare rinviate nella 26esima giornata. Nel frattempo sono iniziate le frecciate da parte degli atalantini. Dopo Gasperini è il turno di Duvan Zapata, che ai microfoni di Sky Sport a una domanda su quale sia l'attacco più forte tra quello biancoceleste e quello nerazzurro risponde: "La classifica dice quale sia l'attacco più forte. Però la partita contro la Lazio sarà molto difficile. Loro stanno bene, hanno tante motivazioni come noi. Sarà bella da giocare e vincerà il migliore". Il colombiano si riferisce al maggior numero di gol realizzati dall'Atalanta rispetto alla Lazio (70 contro 60), anche perché se intendesse realmente alla classifica non ci sarebbe storia. Lazio capolista, Atalanta -14.

