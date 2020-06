Atalanta, Marino: "Abbiamo avuto apprensione, qui c'è stata la guerra"

ATALANTA-SASSUOLO, MARINO - A pochi minuti dall'inizio di Atalanta-Sassuolo ha parlato il direttore generale della Dea, Umberto Marino, che ha spiegato il significato che la gara di oggi ha per la città di Bergamo: "Non è una ripartenza banale, vale per tutta la città. Qui abbiamo vissuto tre mesi di guerra, nessuno ha dimenticato le sirene delle ambulanze ed oggi vuole essere una rinascita. L'Atalanta rappresenta qualcosa di unico, dirigenti, giocatori e staff hanno avuto molta apprensione, non è stato facile, ma c’è stata tanta voglia di ripartire".

