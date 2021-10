Atletica, Tamberi e Jacobs esclusi dal premio 'Atleta dell'anno'

Sembra incredibile e invece è realtà. Tutti gli italiani, e non solo, hanno ancora negli occhi i due bellissimi ori olimpici di Marcell Jacbos nei 100 metri piani e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. A Tokyo i due azzurri hanno scritto la storia ma a quanto pare non è bastato per entrare nel novero dei migliori atleti del 2021 che verranno premiati al galà di fine anno. Le bellissime prestazioni, e i tempi, sono stati valutati dai membri di tutte e sei le aree continentali di World Athletics, cioé l’ex Iaaf, la Federazione mondiale ma non sono bastati per entrare in classifica. Uno sgarbo all’Italia che il presidente della Fidal Stefano Mei ha così commentato: "Prendiamo atto, siamo sorpresi però non ne farei una tragedia", il dispiacere però rimane per non aver dato la giusta importanza a due capolavori tutti italiani.

Lazio, Luis Alberto e la panchina indigesta: arriva il like contro Sarri

Tracollo contro il Bodo Glimt, la prima de Il Romanista: "Traditi" - FOTO

TORNA ALLA HOME