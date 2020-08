AURONZO GIORNO 3 - Lazio, Inzaghi sposta la porta e fa felici i tifosi

Il ritiro della Lazio ad Auronzo si è dovuto modificare per la pandemia di Covid-19. I tifosi che hanno seguito comunque la squadra stanno entrando allo Zandegiacomo in modo contingentato, dopo la prenotazione al Comune, e sono chiamati a rispettare il distanziamento sociale. Per garantirsi l'ingresso al centro sportivo, i sostenitori hanno acquistato dei biglietti, a un prezzo di 2 euro. Ne è ben consapevole mister Simone Inzaghi che, al momento di posizionare le porte per la consueta partitella a fine seduta, ha chiesto di metterle di fronte alle gradinate dove siedono i laziali, per consentire loro di seguirla al meglio: "Le porte mettiamole lì, hanno pagato il biglietto".

