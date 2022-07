AURONZO GIORNO 9 - Lazio, incidente di percorso per Cataldi in allenamento: interviene il Var!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Incidente di percorso per Danilo Cataldi durante la seduta d'allenamento della Lazio ad Auronzo di Cadore. Il centrocampista stava svolgendo, con il resto della squadra, un esercizio nel corso del quale avrebbe dovuto superare un ostacolo. Non riuscendoci, Danilo ha fatto cadere gli strumenti messi appositamente "a x", è andato a terra ma con una capriola si è alzato senza alcun problema. Peccato che l'episodio non sia sfuggito ai compagni, che hanno chiesto l'intervento di un Var d'eccezione, Manuel Lazzari. Le immagini, condivise sul profilo Instagram del club, mostrano l'esatta dinamica dei fatti. Tra le risate generali.

