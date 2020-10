AZ Alkmaar, sale a 15 il numero di postivi in rosa:il comunicato

Non finiscono i problemi per l'AZ Alkmaar. La squadra olandese ha dovuto fare a meno di 13 calciatori risultati positivi al coronavirus nel match, comunque vinto, contro il Napoli in Europa League. Il club, però, ha annunciato la positività di altri due giocatori: “Nell'AZ sono state rilevate due nuove infezioni al coronavirus nel gruppo dei giocatori. Il totale dei contagiati al momento è salito a 15. L'AZ ha seguito attentamente le procedure da applicare negli ultimi mesi. La maggior parte dei giocatori risultati positivi non mostrano sintomi. A causa di queste infezioni, l'AZ ha deciso di intraprendere alcune azioni preventive”.

