B. Dortmund - Lazio, Andreas Pereira indica la via: "Il futuro è nelle nostre mani" - FT

Per la Lazio il discorso qualificazione agli ottavi è rimandato all'ultima sfida della fase a gironi di Champions League, quella in programma martedì contro il Bruges. Andreas Pereira, andato a un passo dal gol su calcio di punizione, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, indicando la via per strappare il pass per il prossimo turno: "Il futuro è nelle nostre mani. Concentrazione, forza e fede... sempre".

