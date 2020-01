Balotelli attacca: "Tifosi della Lazio presenti allo stadio vergognatevi"

BRESCIA - LAZIO - Irrompe sui social Mario Balotelli dopo la sconfitta subita dal suo Brescia: "Laziali presenti oggi allo stadio VERGOGNATEVI!". Il riferimento dell'attaccante ex Milan è ai presunti cori razzisti nei suoi riguardi. Durante la gara Balotelli si è rivolto al direttore di gara chiedendo di fare attenzione al settore dei tifosi della Lazio. In realtà, cori discriminatori non si sono sentiti in modo nitido. Insulti sì, ma non razzismo.

