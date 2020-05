Balotelli risponde a Chiellini: "Non hai mai detto le cose in faccia, strano capitano..."

Scoppia il putiferio dopo le parole di Chiellini, che non ha usato mezzi termini per descrivere Balotelli nel suo nuovo libro biografico intitolato "Io, Giorgio". Non si è fatta attendere la risposta dell'attaccante, che sul proprio profilo Instagram è stato duro almeno quanto il difensore: "Caro Chiellini… io almeno ho la sincerità e il coraggio di dire le cose in faccia. Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo; ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei tuoi compagni di oggi, sei uno strano capitano… se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”.