Barcellona, riunione d'emergenza lunedì: per la panchina spunta Xavi

Il Barcellona raccoglie i pezzi di una stagione decisamente no. Dopo dodici anni i blaugrana chiuderanno con zero titoli in bacheca e con il pesante 8-2 subito ieri dal Bayern Monaco. I catalani vogliono ripartire ed è pronta una rivoluzione con il presidente Bartolomeu che ha convocato una riunione d'emergenza per lunedì 17. In questa riunione sicuramente si deciderà l'addio a Quique Setien. Al posto dell'ex Las Palmas sono tanti i nomi sul tavolo. Oltre a Mauricio Pochettino e Ronald Koeman, Mundo Deportivo rilancia la candidatura di Xavi Hernandez. L'ex regista blaugrana ha appena rinnovato il contratto con Al Sadd in Qatar. Secondo il quotidiano, però, se il Barcellona dovesse chiamare l'ex centrocampista non potrebbe dire di no e saluterebbe il club qatariota. Situazione da monitorare con attenzione anche per la Lazio. Xavi e l'Al Sadd sarebbero i principali ostacoli nella corsa a David Silva visto che il mister ha messo il connazionale come primo obiettivo. Qualora il tecnico salutasse, il club potrebbe cambiare strategia. Se ne sapra di più nelle prossime ore.

