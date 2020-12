Bayern Monaco, Klose: "La Lazio il mio avversario preferito. In tanti mi hanno già contattato da Roma..."

La sfida tra Lazio e Bayern Monaco, valida per gli ottavi di finale di Champions League, sarà un match nel nome di Miroslav Klose, doppio ex d'eccezione. L'attaccante, ora vice di Flick, ha commentato il sorteggio di Nyon ai canali ufficiali del club: "Tante persone da Roma mi hanno già contattato. Sono molto felice, la Lazio era sicuramente il mio avversario preferito. Ho molto in comune con questo club e questa città. È una squadra pericolosa con il 3-5-2 di Inzaghi che è stato anche mio allenatore per un breve periodo di tempo. Non sarà una sfida facile, li analizzeremo bene e trarremo le nostre conclusioni".

