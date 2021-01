Bayern Monaco, Lewandowski: "Non sento il peso dell'età, posso fare sempre di più"

Tra poco meno di un mese la Lazio tornerà a giocare la Champions League nel doppio confronto contro i campionissimi del Bayern Monaco. La sua stella, Robert Lewandowski, nonostante l'età è ancora il numero 9 migliore nel panorama calcistico. Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: "Ogni anno sento dire che sono il miglior Lewandowski di sempre. Ma per me conta solo migliorare. Non conta l’età, perché so che posso giocare meglio e fare ancora di più. So che mi sento bene, non sento il peso dei miei anni. Cerco di essere il migliore ogni stagione”.

