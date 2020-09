Belotti: "Immobile orgoglio per Nazionale e club. Si sente titolare? Anche io!"

Una grande amicizia e anche una sana rivalità quella di Ciro Immobile e del gallo Belotti. I due, ex compagni di squadra ai tempi del Torino, si sono ritrovati in vista degli impegni della Nazionale contro Bosnia e Olanda. Queste le parole dell'attaccante granata ai microfoni di Rai Sport: "La Scarpa d'Oro di Immobile è un motivo d'orgoglio per noi italiani, perché un giocatore che vince questo trofeo, fa 36 gol ed eguaglia il record in campionato è un motivo d'orgoglio per se stesso ma anche per tutti i suoi compagni, in nazionale e nel club".

NAZIONALE - "Immobile si sente titolare? Gli dico anch'io che mi sento titolare, così pareggiamo la situazione. Come ho detto, se siamo qui è perché delle qualità ci sono, poi il mister sceglie in base a determinati fattori, anche all'avversario o alle situazioni: abbiamo caratteristiche diverse".

Immobile: “Orgoglioso della Scarpa d'Oro. Calendario? Partiremo subito forte”

Lazio, Inzaghi: "Calendario complesso, ma ci faremo trovare pronti"

TORNA ALLA HOME