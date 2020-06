Benevento, il ds Foggia svela: "Seguiamo Zarate. È un giocatore che tutti vorrebbero"

Tre stagioni insieme con la maglia della Lazio e ora, dopo quasi dieci anni, potrebbero ritrovarsi a Benevento. Parliamo di Pasquale Foggia, attuale ds del club campano, e di Mauro Zarate, attaccante del Boca Juniors. La squadra allenata da Pippo Inzaghi vuole farsi trovare pronta per la prossima stagione in Serie A (la promozione è a un passo) e sta preparando un mercato di fuoco. Dopo il nome di Sturridge, viene accostato anche quello di Mauro Zarate per l'attacco del Benevento. Il ds Foggia non smentisce: "Abbiamo vissuto tre anni insieme, lo conosco da tanto. Abbiamo un rapporto personale importante. E' uno di quei nomi che tutti vorrebbero e che alzano di molto il livello della squadra. Vediamo".