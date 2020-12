Benevento - Lazio, nel prepartita consegna del premio Santin ai fratelli Inzaghi

La Lazio tornerà in campo martedì al Vigorito contro il Benevento. Sarà la seconda sfida ufficiale tra i fratelli Inzaghi, dopo il primo incontro nel giorno di Santo Stefano del 2018 quando i biancocelesti espugnarono Bologna per 2-0. Prima della partita ci sarà la consegna del premio Piero Santin a Simone e Pippo Inzaghi e al presidente del Benevento Oreste Vigorito. Il premio, giunto alla seconda edizione, è un riconoscimento istituito per onorare la memoria del tecnico scomparso nel dicembre 2017. I fratelli Inzaghi succedono nell’albo d’oro a Claudio Ranieri e Emilio De Leo, collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic del Bologna.

