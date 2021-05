Benevento, Pippo Inzaghi ai saluti: "Nelle sconfitte mi sono trovato da solo"

Si chiude un altro ciclo dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A. Il Benevento ha chiuso la sua stagione pareggiando per 1-1 contro il Torino ma la squadra di Pippo Inzaghi era già retrocessa in virtù del pareggio dei granata contro la Lazio di mercoledì. Il tecnico ai microfoni di Dazn ha annunciato anche il suo addio: "Se è un addio? Sì. Nelle vittorie c’eravamo tutti, nelle sconfitte mi sono trovato da solo. Addirittura hanno fatto un comunicato in cui mi accusavano per non aver visto gli ultimi 5 minuti della gara col Crotone. Non accetto che si dica una menzogna, bisogna saper crescere anche dopo una sconfitta. Sono molto amareggiato, io e il mio staff abbiamo lavorato 10 ore al giorno e sono dispiaciuto”. Non è detto che Inzaghi non possa riaffrontare il suo Benevento proprio in Serie B, su di lui ci sarebbe infatti l'interesse del Monza.

