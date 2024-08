Besiktas, Immobile diventa 'Il Signore Oscuro': l'omaggio alla Harry Potter - FOTO

Se le aspettative su di lui erano enormi, nel giorno del suo esordio non le ha certamente tradite. Ciro Immobile ieri sera è stato il grande protagonista dalla finale di Supercoppa di Turchia vinta dal Besiktas contro il Galatasaray per 5-0. L'ex bomber e capitano della Lazio ha messo a segno una grande doppietta, sbloccando la sfida dopo soli 21 secondi e aiutando i suoi nuovi compagni a conquistare il primo trofeo stagionale. Una partenza incredibile che, oltre ai tifosi, anche il club turco ha voluto omaggiare sui propri social co una dedica un po' speciale. Riprendendo la storia di Harry Potter, hanno pubblicato un montaggio di Immobile con in mano una bacchetta e alle spalle il un'aquila nera e il castello di Hogwarts, aggiungendo poi la scritta: "Ciro Immobile: Il Signore Oscuro".

