Bodo/Glimt, Knutsen: "La partita è ancora aperta. Percentuali? Dico 50-50" - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche il tecnico del Bodo/Glimt, Knutsen, ha analizzato la vittoria della sua squadra contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni nel corso della conferenza stampa post-match:

“C’è un po’ di delusione dal punto di vista del risultato, non della performance. La partita è ancora aperta, credo che le percentuali siano un po’ 50-50, ci faremo trovare pronti per il prossimo match. Quale sarà la maggiore difficoltà per il Bodo a Roma? Anche il meteo potrà essere una difficoltà. Giocare in casa è fuori in Europa non è la stessa cosa, bisognerà preparare bene la partita. Abbiamo giocato in altri grandi stadi prima, dobbiamo essere in controllo della partita. Credo che questa sarà la cosa più importante”.

