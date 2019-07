Bologna, atto d'amore per Mihajlovic: pellegrinaggio dei tifosi

Tutto il mondo del calcio si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic, che ha iniziato le cure contro la leucemia. Nella mattinata di oggi un grande attestato d'amore per il tecnico serbo arriva direttamente da Bologna: centinaia di tifosi rossoblù hanno partecipato al pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca in onore del proprio allenatore. Alle 11 anche una messa e lo striscione 'Sinisa c’è' davanti alla moglie Arianna Rapaccioni. Queste le sue parole riportate da Il Resto del Carlino: "Grazie da parte mia, di Sinisa e della squadra per la solidarietà di tutti i bolognesi". Mihajlovic è da sempre un guerriero, tutto questo amore lo rende ancora più forte.

CALCIOMERCATO LAZIO, DA SLOBOSZAI A YAZICI

LAZIO, PROVE TATTICHE IN VISTA DELLA TRIESTINA

TORNA ALLA HOME PAGE