Bologna – Lazio, Marocchi: “Approvo la scelta di Sarri, Muriqi in campo per tutelare il gruppo”

Alle 12:30 il fischio d’inizio di Bologna – Lazio, gara valida per la settima giornata di campionato. I biancocelesti, senza Immobile indisponibile per infortunio, dovranno dare continuità al lavoro svolto fin qui e i felsinei dovranno dare una svolta al loro percorso. Sarà una gara intensa al Dall’Ara. Ai microfoni di Sky in merito è intervenuto Giancarlo Marocchi che ha detto la sua in merito al match: “Muriqi e Pedro? Sono d’accordo con la scelta di Sarri ma sembra una carezza che ha fatto al giocatore. Qui c’è tutta gente che ha dei piedi fantastici e in panchina Raul Moro che ha fatto vedere qualcosa, Zaccagni lo conosciamo è bravo. Quindi l’idea di mettere Pedro centravanti e uno di questi due largo a sinistra io l’avrei preferita ma non faccio l’allenatore. Apprezzo la carezza a Muriqi che già in ritiro è stato difeso dalle critiche dei tifosi, oggi lo manda in campo per tutelare anche il gruppo".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Marani: "La Lazio mi piace, la mano di Sarri è evidente"

Bologna - Lazio, Giaccherini: "Iniziano a vedersi i meccanismi di Sarri"