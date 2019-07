Bournemouth - Lazio, gli inglesi ricordano l'appuntamento: "Tifosi vi aspettiamo"

C'è attesa e voglia di ricominciare, di vedere all'opera i nuovi acquisti e tornare a calcare il prato verde. Un'occasione per farlo potrà essere la sfida del 2 agosto che andrà in scena alle 20.45 presso il Vitality Stadium, fra Bournemouth e Lazio. A ricordare l'appuntamento ci ha pensato proprio il club inglese, che sul suo profilo Twitter ha scritto: "Da non perdere, c'è ancora tempo per assicurarsi un biglietto per le amichevoli contro Lazio e Lione". Di seguito sono state riportate anche tutte le info sull'evento. Il prezzo del biglietto è di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per gli under 16.



