Branca: "Come dirigenti mi piacciono Maldini, Tare e quelli dell'Atalanta"

Ha vinto il Triplete da direttore dell'area tecnica dell'Inter poi, dopo il divorzio dal club nerazzurro, Marco Branca non si è più accasato altrove. Ha sfiorato l'approdo alla Roma, ma poi l'operazione è saltata e l'ex attaccante è ancora in cerca di sistemazione. In un'intervista a TMW Radio ha inserito il ds della Lazio Igli Tare tra i profili preferiti: "Non so chi mi somiglia, ma mi piacciono Maldini, Tare e chi lavora per l’Atalanta".

