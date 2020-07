Brescia, Cellino sulla sventata rapina: "Sono tornato a casa sporco di sangue"

Massimo Cellino ha rilasciato un’intervista per Il Corriere della Sera in cui racconta la sventata rapina di domenica pomeriggio. Il patron del Brescia è stato aggredito due giorni fa da due rapinatori che hanno provato a rubargli l'orologio nel parcheggio di un supermercato. Queste le sue parole: "Ero in auto e ho visto davanti a me uno sulla moto, con il casco sul serbatoio e la mascherina in faccia, facendo scattare l’apertura dell’auto si sono aperti anche gli specchietti e ho visto un’altra persona arrivare alle mie spalle, col casco in mano. Ho appena avuto il tempo per reagire, girarmi e afferrare il casco per evitare che me lo desse in testa. Non mi ero neppure accorto di essermi fatto male ho capito quando sono rientrato a casa, dalla faccia di mia moglie quando mi ha visto, che c’era qualcosa che non andava. Ero tutto sporco di sangue in faccia con alcune escoriazioni e il dolore al naso. Non ricordo nemmeno quando sono rimasto ferito, se durante la colluttazione con uno dei due o se ho sbattuto nella portiera dell’auto. Ero talmente arrabbiato che sono salito in auto e me ne sono andato senza nemmeno sporgere denuncia".

