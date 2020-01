Brescia - Lazio, Lazzari: "Siamo 24 titolari, ora inizia il bello"

Manca ormai poco, Brescia - Lazio aprirà questa giornata di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Manuel Lazzari: "Abbiamo finito il 2019 nel migliore dei modi, sappiamo che adesso inizia il bello perchè non è facile continuare così. Siamo preparati bene, questa settimana abbiamo lavorato bene e siamo pronti ad affrontare questa partita. Ho giocato anni fa con la Spal in Serie B in questo stadio e mi ha portato fortuna, speriamo sia lo stesso con la Lazio. Sappiamo che sarà difficile, loro devono salvarsi. Ma i punti servono anche a noi per continuare questa serie di vittorie consecutive, quindi vogliamo vincere".

Lazzari ha parlato anche a Sky: “Dobbiamo continuare come abbiamo finito il 2019 che è stato molto bello, abbiamo vinto la Supercoppa. C’è entusiasmo, ma adesso inizia il bello, i punti sono pesanti. Oggi ci siamo preparati alla grande, metteremo tutte le nostre qualità in campo. Se il modulo nuovo cambia qualcosa? Mancheranno giocatori importanti come Leiva e Luis Alberto, ma abbiamo 24 titolari e chi oggi scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti: siamo pronti a queste mancanze”.

