Brocchi: "La Lazio raccoglie i frutti di un percorso nato da lontano"

C'è chi con la maglia della Lazio ha lottato fino all'ultimo, senza risparmiarsi mai. Tra questi impossibile non menzionare Cristian Brocchi. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 è intervenuto proprio l'ex centrocampista biancoceleste: "Per noi uomini di campo è stato un momento difficile, speriamo di poter tornare presto a giocare. La Coppa Italia del 2009 è stata una grande emozione, ho cercato di mettere al servizio della squadra la mia esperienza in campo e fuori, essere una guida. Ho avuto in questo dei grandi maestri, essendo cresciuto in una società come il Milan. Per diventare grandi bisogna che tutti i ruoli siano uniti, creare questa unione è fondamentale. Le basi di quello che sta ottenendo ora la Lazio partono da lontano. Ho fatto questo perché ci credevo, ho sempre messo il gruppo davanti a me e sono felice. In quel momento, la Lazio aveva proprio bisogno di questo, che va oltre il risultato in campo. Società, struttura e giocatori, è questa la piramide giusta. I biancocelesti ora stanno raccogliendo i frutti di un percorso che nasce da lontano. La Lazio attuale è imparagonabile a quella che ho vissuto io, adesso ci sono calciatori di primo livello e fa bene ad avere ambizioni importanti".

