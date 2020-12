Bruscolotti: "Contro la Lazio un Napoli vergognoso"

LAZIO-NAPOLI, BRUSCOLOTTI - Non è andata giù a Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, al prova della squadra di Gattuso contro la Lazio. I biancocelesti hanno vinto 2-0, subendo pochissimo e meritando la vittoria. "La squadra doveva essere gasata da ciò che era successo alla vigilia dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni. Il Napoli è sembrato totalmente vuoto contro il Torino. Era immaginabile un calo fisico, anche se negli ultimi minuti la squadra ha reso bene e ha trovato il pareggio. Le ultime due prove sono da vergognarsi, erano fondamentali, nulla è compromesso ma la situazione lascia a desiderare. Non mi sento di criticare fortemente Gattuso, alla fine sono i calciatori che scendono in campo", queste le parole di Bruscolotti a Canale 21.

