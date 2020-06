Bundesliga, i risultati delle 15:30: Haaland ancora una volta decisivo

Continua il cammino della Bundesliga, sono da poco terminate le gare delle 15:30. Il Borussia Dortmund sbanca contro il Fortuna Dusseldorf di Berisha, il solito Haaland fa impazzire i gialloneri nel finale di partita, regalando loro la vittoria al sesto minuto di recupero. Vincono in trasferta anche Eintracht Francoforte (1-4 contro l'Herta Berlino), Union Berlino (1-2 sul Colonia) e Werder Brema (1-5 contro il Paderborn). Pareggio per 2-2 invece tra Wolfsburg e Friburgo. Alle 18:30 il prossimo match, scenderanno in campo Bayern Monaco e Borussia Monchengladbach.