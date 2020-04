Bundesliga, il Bayern riprende gli allenamenti: le regole ai tempi del Coronavirus

Il Bayern Monaco ha ripreso gli allenamenti. Si tratta del primo top club europeo a ritrovarsi in campo. I calciatori sono arrivati uno alla volta, a distanza di tempo, restando isolati nel garage del centro sportivo. Rigide le regole anche durante la seduta: piccoli gruppi, composti da non più di 5 giocatori che si tengono un metro e mezzo di distanza. Vietate le strette di mano e gli abbracci, e negli spogliatoi sono ammessi solo 2 persone a stanza. Queste le nuove regole per allenarsi ai tempi del Coronavirus.

