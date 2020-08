Bundesliga, l'Union Berlino vuole giocare con i tifosi: presentato un piano individuale

Tema più che mai di attualità, quello del ritorno dei tifosi negli stadi. Numerose le proposte per permettere nuovamente ai supporter di ricominciare a seguire dal vivo le proprie squadre. In Germania, l'Union Berlino su tutte ha intenzione di insistere per tornare a giocare con il pubblico e senza limitazioni di capacità. Per questo ha presentato un piano individuale, diverso da quello formulato dalla Bundesliga. Questo prevede che tutti i sostenitori si sottopongano al test sul coronavirus prima delle gare. Chiare le parole del presidente Dirk Ziegler: "L'obiettivo di giocare a pieno regime è importantissimo per noi, anche se sappiamo che per arrivarci bisogna fare dei passi intermedi. Non si tratta solo di partite di calcio. La nostra città perde forza e immagine se quasi tutto il settore dell'intrattenimento rimane paralizzato. Facciamo parte del settore e ci sentiamo in dovere di cercare percorsi sicuri e responsabili per un ritorno alla normalità". Rimangono scettiche le autorità politiche e sanitarie, ma in Germania si lavora per consentire ai tifosi di tornare negli stadi.

