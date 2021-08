Buona la prima per Marco Parolo, subito a suo agio nel salotto di Dazn

Andare in televisione e mettere la faccia su opinioni e analisi tecniche e tattiche può sembrare una cosa semplice ma in realtà non lo è affatto: l'errore è dietro l'angolo, incompetenza e ignavia rischiano di essere sbandierate ad ogni frase pronunciata. Non è il caso di Marco Parolo, che in occasione della partita della sua Lazio contro l'Empoli ha esordito come nuovo opinionista di DAZN e non ha affatto sfigurato accanto ai più navigati Marco Cattaneo e Ciro Ferrara, anzi. L'ex centrocampista biancoceleste è stato fin da subito in grado di tenere banco, senza tirarsi indietro anche davanti a questioni magari più spinose riguardanti la sua ex squadra e dando un contributo sempre lucido nonostante l'inevitabile coinvolgimento personale con le vicende laziali. Il tutto tra l'altro senza impaccio, sfoderando anche qualche battuta all'occorrenza: carino il momento in cui ha tirato in ballo la crostata di Giocondo con mister Sarri, superlativo quello in cui ha apostrofato Ferrara con un riferimento a quel Perugia-Juventus del 2000 che ha regalato lo scudetto alla Lazio ("Si è visto a Perugia che sai nuotare a rana"). D'altronde, il Marcolino conosciuto a Formello ha sempre mostrato di saper unire grandi capacità dialettiche e critiche a un umorismo spontaneo e contagioso. Quello a opinionista per Parolo è un passaggio naturale, che evidentemente non ha rappresentato un ostacolo: il salotto di DAZN è già casa sua, chissà se sarà una veste definitiva o se quella capacità che aveva di essere allenatore in campo lo porterà in panchina.