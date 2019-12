Cagliari - Lazio, Immobile arma letale: è lui il mattatore del match

Domani sarà Cagliari - Lazio, sfida di alta classifica tra le due compagini. I biancocelesti, dopo l'eliminazione in Europa League, sono di nuovo concentrati sul campionato. C'è un terzo posto da consolidare, un'ottava vittoria consecutiva da agguantare. E su chi fare affidamento? Il mattatore del match non poteva che portare il nome di Ciro Immobile. Ben 7 volte i sardi sono stati colpiti dal bomber di Torre Annunziata, e 5 di questi gol sono arrivati con la maglia biancoceleste. L'ultima volta in cui il numero 17 ha trafitto il Cagliari risale al 2018, nel mese di marzo. Nessuno potrà mai dimenticare quello spettacolare colpo di tacco che permise alla Lazio di pareggiare sul gong finale con il risultato di 2 a 2. Immobile punta il Cagliari, gli uomini di Maran sanno che la punta di diamante biancoceleste può far male.

