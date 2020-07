Cagliari, mascherina male indossata sul volo di ritorno: lamentele dei passeggeri

Dopo la sconfitta di ieri sera all'Olimpico, il Cagliari è ripartito stamattina alla volta della Sardegna. Sul volo da Fiumicino, però, alcuni passeggeri hanno avuto di che lamentarsi con i calciatori rossoblù. Come riporta il Corriere dello Sport, un giocatore in particolare non avrebbe indossato correttamente la mascherina scatenando le lamentele delle persone a bordo. Invitato dal personale, il diretto interessato ha subito rimediato all'errore ristabilendo la normalità all'interno dell'aereo.

L’ultima Lazio da Champions: la rosa della stagione 2006-2007 - GALLERY

Spadafora: “Se i contagi lo consentiranno, tifosi allo stadio da settembre”

TORNA ALLA HOME PAGE