Cagni: “Lotta Scudetto? Lazio avvantaggiata, è l’anno della verità…”

Dopo le festività di Natale, le squadre di Serie A sono pronte a tornare in campo, continuando il proprio percorso vero il raggiungimento dei rispettivi traguardi. La Lazio, a sei punti da Juventus ed Inter ma con una gara ancora da disputare, dovrà vedersela contro il Brescia al Rigamonti, dove potrà contare sul sostegno di tanti tifosi biancocelesti, vogliosi di portare la propria squadra alla vittoria. L’armata di Inzaghi, che aveva sempre considerato la qualificazione in Champions come il vero obiettivo stagionale, ora viene accostata sempre più frequentemente alla lotta per lo Scudetto. Gigi Cagni, ex difensore ed attualmente allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio esprimendosi anche sulla quest’ultima questione: “Sono quattro che se la giocano. Per la Lazio è l'anno della verità. Sarà una bella lotta, con la Lazio avvantaggiata perché non ha coppe rispetto alle altre”.

