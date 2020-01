Serie A, il bilancio dei trasferimenti più recenti: la situazione della Lazio

Da circa ventiquattro ore è iniziata la sessione invernale di calciomercato. In poche ore, la Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Kulusevski, che però rimarrà a Parma fino a giugno, mentre il Milan ha accolto con calore il ritorno di Ibrahimovic. Sulla pagina Instagram statistichefantacalcio, a tal proposito, è stata messa a punto una grafica relativa al bilancio dei trasferimenti degli ultimi cinque anni. L’analisi, che riguarda sette squadre della nostra Serie A, mette in luce alcuni dati importanti. Il Milan, per esempio, ha speso tantissimo, senza però rimpinguare le proprie casse con cessioni importanti, dunque chiude a -410 milioni. Situazione simile, ma meno grave, quella dell’Inter (-310) e la Juventus (-288). Se la sono cavata decisamente meglio Napoli e Lazio, che però devono comunque scontare una differenza negativa rispettivamente di -95 e -15 milioni. In positivo, infine, Roma (+87) ed Atalanta (+107). C’è da aggiungere, tuttavia, che la grafica tiene in considerazione la sola compravendita dei giocatori, mentre vengono tenuti fuori sia gli stipendi che le eventuali plusvalenze.

