Sabatini: “Mercato? La Lazio una macchina che non va cambiata…”

Ad un giorno dall'apertura della sessione invernale di calciomercato, il noto giornalista Sandro Sabatini ha risposto ad alcune domande fatte dai radioascoltatori di Radio Sportiva. Tra gli altri temi toccati, anche gli eventuali innesti che potrebbero arrivare in casa Lazio: “La squadra va bene così, è una macchina che non va cambiata. Capisco il modo di pensare della società, che ha solo campionato e Coppa Italia. Al massimo può esserci bisogno di un vice-Lazzari e di un vice-Lulic, ma ad ora non c’è all’altezza di chi c’è già”.

