Calcio, morto arbitro del Daspo: tragedia dopo inseguimento coi carabinieri

È morto all'età di 31 anni Antonio Martiniello, l'arbitro che era stato sottoposto a Daspo per aver colpito con una testata un calciatore di Seconda Categoria. Martiniello è stato travolto da un treno vicino alla stazione del suo paese, Potenza Picena. Ora le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Inoltre l'uomo si trovava agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking. Stando a quanto riferito dal suo legale, i carabinieri erano andati ad arrestarlo (per violazione dei domiciliari), quando Martiniello è uscito dal balcone, si è diretto verso la stazione ed è stato travolto da un treno. Non si esclude l'ipotesi del suicidio.

