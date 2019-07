Calciomercato, Buffon torna alla Juventus: domani le visite mediche

Incredibile, ma vero, Gianluigi Buffon tornerà alla Juventus dopo l'anno trascorso al PSG. Questa per l'ex numero 1 azzurro - che a gennaio compirà 42 anni - dovrebbe essere l'ultima stagione da calciatore, e per viverla al massimo ha deciso quindi di fare ritorno verso la sua casa. Le visite mediche sono state fissate per domani mattina, dunque l'ufficialità dell'affare dovrebbe arrivare nel pomeriggio, a meno di clamorosi intoppi. Dopo Bonucci, anche Buffon ha sentito forte il richiamo del bianconero: per lui è pronto un contratto annuale a 1,5 milioni, sarà il secondo di Szczesny.

