Calciomercato, chi ha speso di più in Italia e in Europa dal 2016: la posizione della Lazio

Il CIES ha stilato la classifica dei club che hanno speso di più nelle ultime dieci sessioni di calciomercato. La graduatoria, che prende in considerazione i cinque maggiori campionati europei, vede in vetta il Manchester City, con un passivo di 632 milioni di euro. Medaglia d'argento per lo United, mentre il Barcellona si posiziona sul terzo gradino del podio. Tra le società di Serie A, l'Inter è la più "spendacciona", seguita da Milan e Juventus. La Lazio, con un passivo di soli 24 milioni è al decimo posto, dietro rispettivamente a Parma, Cagliari, Bologna, Benevento e Fiorentina. Di seguito, le due classifiche complete:

Questa la classifica europea:

1) Manchester City (-631 milioni)

2) Manchester United (-586 milioni)

3) Barcellona (-471 milioni)

4) Paris Saint-Germain (-455 milioni)

5) Inter (-386 milioni)

6) Everton (-346 milioni)

7) Aston Villa (-339 milioni)

8) Milan (-311 milioni)

9) Chelsea(-308 milioni)

10) Arsenal (-299 milioni)

La classifica italiana

1) Inter (-386 milioni)

2) Milan (-311 milioni)

3) Juventus (-249 milioni)

4) Napoli (-165 milioni)

5) Parma (-158 milioni)

6) Cagliari (-69 milioni)

7) Bologna (-62 milioni)

8) Benevento (-40 milioni)

9) Fiorentina (-36 milioni)

10) Lazio (-24 milioni)

Lazio, Inzaghi all'inseguimento di un traguardo mai sfiorato: contro l'Inter il primo assalto

L'ex Primavera Falbo: "La Lazio una famiglia. Esordio? Ancora non ci credo. E su Radu..."

TORNA ALLA HOMEPAGE