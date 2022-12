Calciomercato, dall’Italia al resto d’Europa: le date della sessione invernale

TUTTOmercatoWEB.com

Le feste di Natale scandiscono il tempo che manca alla fine dell’anno, un 2022 intenso in cui non sono mancati colpi di scena. Dal mercato estivo alla prima parte di stagione che si è conclusa, passando per il Mondiale in Qatar che ha rappresentato la novità assoluta stravolgendo, e non poco, l’organizzazione e la vita dei club. Dopo questa lunga pausa forzata, sono tutti pronti a ripartire determinati più che mai a raggiungere gli obiettivi prefissati. A dare loro una mano ci sarà la finestra invernale di calciomercato, un breve periodo che consentirà alle società di potersi procurare un po’ di rinforzi in vista della seconda parte di campionato, degli impegni in Europa e anche in prospettiva del futuro. Se per qualcuno, dunque, sarà un mercato “di riparazione”, per altri sarà l’occasione per cambiare direzione e superare le difficoltà incontrate fin qui. In Italia, la finestra invernale aprirà ufficialmente i battenti il 2 gennaio, precedendo la ripresa della Serie A in programma il 4, e si concluderà il 31 del mese stesso. Poco più di quattro settimane per approfondire contatti, intavolare trattative e concludere affari rimasti in sospeso o magari nuovi. Il tutto dovrà avvenire entro e non oltre le 20 dell’ultimo giorno, scattato il gong si potranno fare solo acquisti di giocatori svincolati o cederli in campionati in cui il mercato è ancora aperto.

EUROPA - Così come in Italia, anche all’estero le società cercheranno di mettere a segno qualche colpo per concludere al meglio la stagione. Prendendo in considerazione i maggiori campionati europei, la situazione si presenta leggermente differente, per date e orari, rispetto alla Serie A. La Liga è l’unica che coincide dal punto di vista dei giorni d’inizio e fine, ma non per l’orario. Il gong è infatti fissato alle 23. In Premier League i trasferimenti potranno essere ufficializzati dal 1° al 31 gennaio, idem in Ligue 1 e in Bundesliga. Gli orari di chiusura sono rispettivamente: le 23 in Inghilterra, 23:59 in Francia e le 17 in Germania. Un paio di giorni dopo, il 3 gennaio, inizierà in Portogallo e in Olanda, ma il termine è fissato al 1° febbraio in Eredivisie e al 2 febbraio in Primeira Liga. Il 4 gennaio toccherà alla Pro League che avrà meno tempo a disposizione rispetto a tutti gli altri paesi: la fine è programmata al 31 del mese. La Süper Lig è quella che dovrà attendere più di tutti, l’inizio è posticipato rispetto a quello delle altre competizioni: il via sarà dato il 12 gennaio e il tutto dovrà concretizzarsi entro e non oltre l’8 febbraio.

