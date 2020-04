Calciomercato, dalla Spagna: il Real si aspetta uno sconto per Milinkovic

La crisi economica provocata dal Covid-19 potrebbe far in modo che il Real Madrid ricevesse uno sconto per Sergej Milinkovic-Savic? Sì, secondo Don Balon, che aggiunge come la Lazio potrebbe doversi liberare di alcune sue stelle per poter rimpinguare le proprie casse, portando a 70 milioni la cifra pretesa per il centrocampista serbo. L'ipotesi non appare sposarsi con le richieste di Claudio Lotito per il suo 'Sergente', per nulla intenzionato a diminuire la cifra richiesta, ferma a cento milioni. Sergej, d'altronde, è stato uno dei titolarissimi di Simone Inzaghi nell'attuale stagione, dando il proprio contributo al brillante percorso della Lazio in campionato. Dopo aver fatto un tentativo per il 'Sergente' due anni fa, i 'Blancos' vorrebbero finalmente portarlo nella propria formazione. Anche questa volta, e soprattutto considerati questi numeri, l'interesse degli spagnoli sembra però destinato a rimanere tale, non tramutandosi in nulla di più concreto.

