Calciomercato | Ex Lazio, Kiyine potrebbe ripartire dalla Serie C: i dettagli

Ultimo giorno di mercato, ore frenetiche per i club che stanno cercando di mettere a segno gli ultimi colpi sia in entrata sia in uscita. Il Rimini, riporta Tuttomercatoweb, starebbe lavorando per l'arrivo di Sofian Kiyine. L'ex calciatore di Lazio e Venezia, reduce dall'esperienza in Belgio al Leuven, è attualmente svincolato. I contatti tra le parti sono avviati, con l'obiettivo di trovare la soluzione più adeguata. Il centrocampista dunque, potrebbe ripartire dalla Serie C.

