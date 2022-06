Calciomercato, il futuro di Mertens: ecco tutte le squadre che lo vogliono

Il futuro di Mertens, come rivelato da lui è un grande rebus, Sarri lo porterebbe alla Lazio che, però, non è l'unico club interessato...

Hanno preoccupato i tifosi partenopei, e non poco, le parole pronunciate ieri da Dries Mertens dal ritiro della Nazionale belga. L'attaccante ha fatto sapere che il rinnovo con il Napoli è molto difficile, non essendosi fatto sentire più nessuno, e che lui sta cercando un club che gli offra la giusta opportunità. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei , l'ultimo contatto tra la Stirr Associates, che cura i suoi interessi, e il club campano, era stato qualche settimana fa, quando la società aveva rifiutato la richiesta di 2,6 milioni di euro di stipendio, più 1,4 alla firma. Troppo per un calciatore classe 1987 e non più al centro del progetto, soprattutto secondo Luciano Spalletti.

Mertens vuole trovare un "bel club", questa è l'espressione usata per descrivere le caratteristiche della squadra a cui ambisce. Le offerte di certo non mancano e oltre alla Lazio di Maurizio Sarri, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte, ci sono anche il Marsiglia e il Monaco dalla Francia, la Roma in Serie A, a cui è stato proposto dai suoi procuratori, il Botafogo, se volesse chiudere la carriera in Brasile, e il Valencia dove il neo arrivato allenatore Gennaro Gattuso lo ha chiesto alla dirigenza. Le qualità di Mertens e quello che può ancora offrire è noto a tutti, le cifre richieste sono alte, ma questo potrebbe non rappresentare un limite per club economicamente più dotati.