Calciomercato, l'ex Lazio Caceres alla Fiorentina: domani le visite mediche

Un anno alla Lazio in cui non ha lasciato il segno. Per Martin Caceres l'esperienza in biancoceleste non è stata fortunata, avendo collezionato soltanto 10 presenze in campionato e un solo gol alla Fiorentina. Proprio dai viola riprenderà il cammino dell'uruguaiano in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport il classe '87 è atteso a Firenze, dove domani mattina sosterrà le visite mediche. Quarta parentesi italiana dopo Lazio, Verona e Juventus.

