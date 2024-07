Calciomercato Lazio | Affare Greenwood: il Marsiglia individua l'alternativa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha chiuso l'acquisto di Nuno Tavares dall'Arsenal e rimane in corsa per Mason Greenwood del Manchester United. Come abbiamo riportato in precedenza, nella giornata di venerdì il Marsiglia ha continuato il pressing sull'esterno inglese, dopo aver già raggiunto l'accordo con i Red Devils: tuttavia dopo la protesta dei tifosi e le parole del sindaco della città francese Greenwood sta riflettendo a fondo. Come riporta la stampa inglese il club del presidente Longoria ha già individuato l'alternativa al classe 2001. Dopo le voci su Valentin Carboni dell'Inter, il Marsiglia ha puntato Simon Adingra del Brighton, tanto da aver già stretto i contatti con gli agenti del calciatore e informato l'ex club di De Zerbi.

Il tecnico bresciano ha allenato la scorsa stagione Adingra, che ha realizzato 7 gol e collezionato 3 assist tra Premier League ed Europa League. L'ivoriano per caratteristiche è alternativo a Greenwood: sebbene il piede sia inverso (destro Adingra, sinistro Greenwood), entrambi nel 4-3-3 che ha in mente De Zerbi sarebbero perfetti come esterni a destra del tridente. La Lazio osserva, consapevole del fatto che un no definitivo di Greenwood al Marsiglia sarebbe un punto importante a suo favore nella trattativa con il Manchester United. Sarà un weekend caldo, una partita a poker con tanti giocatori al tavolo. I biancocelesti sperano di superare la concorrenza per portare a Roma il loro asso.